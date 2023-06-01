В Шебекино Белгородской области горит общежитие возле местной администрации. Власти говорят об «обстреле из Градов» 1 июня, 12:45 По данным росСМИ, в Шебекино горит общежитие возле местной администрации (Фото:Скриншот видео/Telegram)

В городе Шебекино Белгородской области горит здание общежития возле местной администрации в четверг, 1 июня. Власти региона РФ заявляют об обстрелах, обвиняя Украину.

Видео с загоревшимся зданием, как утверждают, в результате «прилета», в частности, опубликовал ресурс Mash. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

Губернатор Белгородской области Владислав Гладков подтвердил попадание в здание общежития, завив, что Шибекино «обстреляли снарядами Град». Он обвинил украинских военных. Также российский чиновник заявил о «разрушениях в здании администрации» по соседству и жалуется на отсутствие света в городе.

Видео дня

Гладков прокомментировал сообщения, появившиеся в Telegram-каналах «об одном погибшем и двух пострадавших» жителях в результате попадания в автобус. По его словам, он пустой и власти данные не подтверждают.

Утром 1 июня поступали противоречивые сообщения об обстрелах и боях в Белгородской области, граничащей с Украиной. Русский добровольческий корпус объявил о новом рейде в регионе РФ, а пропагандисты писали о «танковой атаке» на контрольно-пропускной пункт возле города Шебекино, об обстреле которого в последние дни часто заявляют власти Белгородской области.

Бойцы РДК утверждают, что обстреляли из установок залпового огня Град здание министерства внутренних дел в Шебекино. Вскоре минобороны РФ заявило, что якобы «сорвали попытку Киева устроить теракт» в Шебекино. Говорят, что «отбросили силы» и «нарушений границы не было».

