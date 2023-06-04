Конец эпохи «путинской стабильности». Подоляк прокомментировал события в Шебекино Белгородской области 4 июня, 15:16 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нынешние события в Шебекино Белгородской области можно рассматривать как будущее России и конец эпохи «путинской стабильности».

Об этом он написал в своем Twitter.

«На примере одного маленького города мы наблюдаем приговор двадцатилетней пародии на «сильную, пусть и вороватую руку», — прокомментировал Подоляк.

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По словам советника, россиянам стоит присмотреться, ведь в стране происходит хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол криминальных банд, безвластие.

Подоляк добавил, что самое главное вокруг событий в Белгородской области, это тотальное информационное игнорирование.

«Ведь того, "чего не показали по телевизору“, не существует — не так ли?», — написал Подоляк.

В воскресенье, 4 июня бойцы РДК заявили, что с боями заходят в Белгородскую область.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Российским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и начал его штурм.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона опровергали потери.

В РДК и Легионе заявили, что во время рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе провели исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.