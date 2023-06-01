«Вторая фаза началась». РДК объявил о новом рейде в Белгородскую область 1 июня, 09:52 Бойцы РДК (Фото:t.me/russvolcorps)

В четверг, 1 июня РДК объявил о новом рейде в Белгородскую область.

Об этом говорится в сообщении РДК в Telegram.

По их словам, бойцы РДК снова ведут бои на территории РФ.

«Обещанная Командиром РДК вторая фаза началась! Путинская армия снова бьёт по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже русские сёла и деревни», — сказано в обращении.

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Бойцы призвали жителей Белгородской области оставаться в своих домах или пройти в укрытия.

«РДК не воевал и не воюет с мирным населением», — сказано в сообщении.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.