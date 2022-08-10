Возле штаба Единой России в Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв возле штаба Единой России (Фото:СтратКом ВСУ)
В захваченном Мелитополе в ночь на среду, 10 августа, прогремел взрыв возле штаба Единой России, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.
«Снова кто-то покурил в неустановленном месте», — говорится в сообщении.
По данным издания РИА Мелитополь, жертв в результате взрыва нет. Был существенно поврежден фасад здания.
Издание отмечает, что это была работа украинских партизан.
Штаб Единой России находился в ТЦ Фокстрот в центре Мелитополя.
Накануне сообщалось, что под Мелитополем партизаны устроили покушение на двух «членов комиссии» по подготовке псевдореферендума.
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