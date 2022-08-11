После взрывов в Мелитополе коллаборанты пытаются сбежать, но их задерживают спецслужбы РФ — мэр

11 августа, 15:35
Коллаборантов не выпускают из Мелитополя спецслужбы РФ (Фото:inform.zp.ua)

Коллаборантов не выпускают из Мелитополя спецслужбы РФ (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что после взрывов в городе местные коллаборанты пытаются сбежать, однако их задерживают российские спецслужбы.

В эфире Апостроф TV он сообщил, что одна из семей предателей, работавшая на так называемую «народную милицию», после взрывов в Крыму решила бежать. Но по дороге их задержали.

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«Они решили покинуть Мелитополь и через Крым и Грузию уехать в Евросоюз. Но их задержали оккупанты на пункте пропуска в Чонгаре и приказали вернуться в Мелитополь. У них не было разрешения от „народной милиции“ покидать оккупированную территорию», — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что коллаборантов никто не намерен выпускать с оккупированных территорий.

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Накануне сообщалось о взрывах возле штаба Единой России в Мелитополе, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

https://www.youtube.com/embed/wRH_XA9RI7k

Утром 8 августа украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

В ночь на 9 августа в Мелитополе прогремели новые взрывы, которых было около 10.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины

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