Партизаны в Мелитополе открыли охоту на организаторов псевдореферендума — мэр

10 августа, 12:07
Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov via Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov via Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе украинские партизаны «открыли охоту» на организаторов псевдореферендума в Запорожской области.

Так в эфире телемарафона он прокомментировал взрыв возле штаба Единой России в центре Мелитополя.

«Уже оглашена охота на всех причастных к организации псевдореферендума на территории временно оккупированной Запорожской области. Силы сопротивления не будут молча наблюдать, а будут действовать и делать все, чтобы не допустить этого шабаша», — подчеркнул Федоров.

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8 августа коллаборанты в Запорожской области объявили о планах провести на захваченных землях региона псевдореферендум «о присоединении к РФ» — формализуя таким образом намерение России аннексировать еще часть украинских территорий.

Накануне под Мелитополем партизаны устроили покушение на двух «членов комиссии» по подготовке псевдореферендума.

Кроме того, в центре Мелитополя прогремел взрыв возле штаба Единой России, где шла подготовка к псевдореферендуму.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Мелитополь Иван Федоров Псевдореферендум Война России против Украины

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