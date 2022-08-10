«Земля будет гореть под их ногами». Как оккупанты готовят Мелитополь к «референдуму» и заселяются в опустевшие дома — мэр Иван Федоров 10 августа, 16:52 Эксклюзив НВ ВРАЖЬЯ ПРОПАГАНДА: Захватчики и коллаборанты «рекламируют» в Мелитополе свой «референдум» о присоединении к РФ. Но более 90% местных, почти полгода живущих в оккупации, и не думают поддерживать эту идею (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пропаганда, репрессии и массовое скопление российских войск — в таких условиях уже полгода живут люди во временно оккупированном россиянами Мелитополе. Однако местные не теряют надежду на освобождение.

8 августа коллаборант Евгений Балицкий, так называемый «глава временной администрации Запорожской области», заявил о подготовке оккупированного Мелитополя к «референдуму» о присоединении к РФ. Эти слова прозвучали сразу после того, как президент Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что любые «референдумы» на оккупированных территориях сделают невозможным для Москвы какие-либо переговоры с Украиной.

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За полгода оккупации, пришедшей сюда в первые дни войны, когда-то 155-тысячный Мелитополь потерял более 50% населения — местные массово выезжали из порабощенного города. Но оставшиеся не смирились с врагом — в регионе активно действуют партизаны. Да и поддержка «референдума» крайне низкая.

Об этом НВ рассказал настоящий мэр Мелитополя Иван Федоров.



— 8 августа коллаборанты в Мелитополе провели так называемый форум, на котором договорились провести псевдореферендум в Запорожской области. Понятно ли сегодня, кто участвовал в этом собрании?

— Да, понятно. Из 600 человек, которые были в концертном зале ДК Шевченко, около 15% — мелитопольцы. А все остальные 85% — это люди со всей временно оккупированной Запорожской области: Бердянска, Токмака, Энергодара и других населенных пунктов, которых завезли сюда. Это точно не репрезентативное представительство ни временно оккупированного города Мелитополь, ни какой-либо другой территории. Потому что этот «форум» не отвечает действительным настроениям жителям временно оккупированной Запорожской области.

— А как местные это восприняли?

— Никто не воспринимает всерьез это действо под названием «референдум». Об этом свидетельствуют несколько фактов. Прежде всего две недели назад начался поквартирный обход волонтерами и старшими домов, которые согласились кооперировать, чтобы узнать реакцию: кто будет поддерживать. Мы четко владеем данными, что менее 10% оставшихся жителей Мелитополя [жить в оккупации] готовы поддержать Российскую Федерацию. Я хочу это подчеркнуть: менее 10% готовы поддержать после 6 месяцев оккупации, после того, как 50% наших граждан уехали из временно оккупированного города. Именно поэтому и возник этот форум, поэтому они уже отошли от идеи проведения «референдума» в российский так называемый «Единый день голосования» [проводится на территории РФ 11 сентября], поэтому сегодня есть такая стратегия, что должен быть не один день референдума, а в течение 5 дней с поквартирным голосованием — с заходом в каждую квартиру.

— Почему оккупанты таким образом хотят его провести?



— Потому что они понимают, что в один день голосования они не соберут массовые очереди у участков: никто туда не придет и никому это не интересно.



— Когда этот псевдореферендум может состоятся?



— Сегодня говорят, что его будут проводить с 5 по 11 сентября. Эту дату они объявляют, когда проводят инструктаж людей, участвующих в этом «референдуме».



— Какой сегодня в целом выглядит жизнь города и гуманитарная ситуация в нем?



— Она слишком депрессивна. Первый вопрос, который беспокоит наших жителей — безопасность. Второе — коммунальные проблемы, которые накапливаются с каждым днем. Сегодня нет газа на территории временно оккупированной Запорожской области, а значит, нет и воды. Также мы ясно понимаем, что в городе будут проблемы с отоплением. Прошедшие сутки не было электроэнергии после детонирования складов с боеприпасами врагов: света не было в одном из районов города Мелитополя, в котором в регулярной жизни проживало более 30 тыс. населения. И это тоже сплошной дискомфорт. Поэтому люди сегодня продолжают массово уезжать с временно оккупированной территории.



— Откуда мелитопольцы берут деньги на жизнь?



— Прежде всего, это сбережения. Потому что 80% наших жителей являются безработными на сегодня. Конечно, Украина выполняет перед всеми свои обязательства в части выплаты заработных плат, пенсий, социальных выплат, любых других. Поэтому это единственный источник дохода людей, который мы можем сейчас обеспечить.



— Есть ли проблемы с приобретением продуктов?

— На сегодняшний день такой насущной проблемы нет, потому что наш регион сельскохозяйственный и мы выращиваем достаточно много овощей, фруктов, которыми обычно кормим большую часть нашего государства, а сегодня мы не можем их вывезти. Поэтому на рынках есть большое количество такой продукции. Но вся остальная продукция, завозимая с территории АР Крым, стоит в 3−4 раза дороже, чем такая же на территории Запорожья, Днепра или Киева.

— Как полгода в оккупации сказались на местных жителях? Как повлияла пропаганда на оставшихся там жить?



— Конечно, пропаганда влияет. И это основная цель врага, чтобы «посадить» в головы наших жителей, что Украины здесь уже никогда не будет, что государство забыло и покинуло наш город Мелитополь. Но те меры, которые предпринимаются нашими силами сопротивления, начало деоккупации юга, которую предпринимают наши Вооруженные силы Украины, точно вдохновляют наших жителей. Они ждут возвращения ВСУ и государства Украина на нашу территорию.



— В последнее время появляется много сообщений о взрывах в городе. Как себя в таких условиях чувствуют оккупанты?



— Они ищут варианты, как сбежать из Мелитополя. К примеру, вчера в 10 часов вечера был разрушен штаб Единой России на территории города. И после этого появилось заявление нашего партизанского сопротивления, что все причастные к референдуму будут отлавливаться и наказываться. Поэтому мы четко понимаем, что уже разговоры идут не только о приезжих оккупантах, а о коллаборантах, в том числе, согласившихся работать во время организации референдума. Поэтому земля будет гореть под их ногами.



— Насколько это партизанское движение распространено?



— Если оно разрушает железную дорогу, чтобы остановить доставку тяжелого вооружения, боеприпасов, если спустили с рельс два бронепоезда, если постоянно напоминают о себе основным коллаборантам и оккупантам, то, конечно, оно распространено и набирает свои обороты сейчас.



— Продолжают ли оккупанты массово задерживать местных жителей?



— К сожалению, да. Мы отчетливо видим, что сейчас это снова усиливается. Потому что после каждого взрыва, после каждой разрушенной военной базы мы видим, что это только усиливается. Давление на наших жителей усиливается путем похищения, убийств, репрессий, пыток и прочего.



Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что в оккупированном городе партизанское движение набирает обороты. / Фото: IMAGO/Revierfoto via Reuters

— Насколько город милитаризован сегодня? Растет ли количество русских солдат и техники?

— За последние две недели перебрасывают военную технику через Мелитополь на окраины города. Это тысячи единиц техники, перемещаемых как со стороны Бердянска, Донецка, так и в сторону Херсона, Крыма. Мы точно не можем сказать, куда они перебрасывают. Но сотни единиц техники в день проезжают через город Мелитополь.

— Российские военные привозят свои семьи для жизни в Мелитополе?



— Да, такие случаи действительно есть. В основном это семьи с дальнего востока, которые занимают квартиры наших жителей, уехавших из временно оккупированного Мелитополя.



— Насколько это массово происходит?



— Это массовое явление. Это уже не сотни квартир, а, пожалуй, тысячи две.



— Как на это реагируют местные жители?



— К сожалению, они не могут на это реагировать. Потому что под дулом автомата достаточно сложно реагировать на это.



— Какие сегодня есть пути выезда из города?



— К сожалению, он единственный. Город Васильевка [между Мелитополем и Запорожьем, на левом берегу Днепра] — единственное сообщение между временно оккупированной территорией и подконтрольной Украине. Через него идет сообщение как для Херсонской, Запорожской, так и Донецкой и Луганской областей. Сегодня там накопилась очередь из более тысячи машин — более 5 тыс. человек ждут в очереди для выезда на подконтрольную Украине территорию. Вчера там был госпитализирован новорожденный ребенок, который не выдержал двое суток в посадке и получил тепловой удар. И люди умирают, не дождавшись выезда на территорию Украины.



— Почему так происходит?



— Потому что враги используют наших людей в качестве живого щита.



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