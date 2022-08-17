В Крыму оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост 17 августа, 18:25 Керченский мост (Фото:Igor Sushko/Twitter)

После взрывов на складе в Крыму оккупанты установили перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы желающих выехать.

Об этом заявил координатор движения Крым SOS Денис Савченко в эфире телемарафона.

По его словам, после взрыва на складе боеприпасов из временно оккупированного Крыма отправились на территорию России около 38 тысяч автомобилей. Ранее после взрывов в Новофедоровке в сторону России выехали около 37 тысяч автомобилей.

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«Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи», — заявил он.

Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

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