Российские войска закрыли до утра Крымский мост 17 августа, 04:42 Мост в оккупированный Крым со стороны РФ (Фото:Igor Sushko/Twitter)

Оккупационные «власти» Крыма приняли решение закрыть для проезда людей до 6:00 утра 17 августа мост с оккупированного полуострова в РФ.

Об этом сообщает 24 канал.

Ссылаясь на данные украинской разведки, телеканал сообщает, что оккупанты после очередных «хлопков» в Крыму начали вывозить в РФ свои семьи и уезжать сами.

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По данным разведки, оккупанты распространяют информацию о том, что мост вскоре будет обстрелян ВСУ, потому он закрыт ради безопасности мирных граждан.

Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.



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