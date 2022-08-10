Взрывы в Новофедоровке. Оккупационные «власти» Крыма сообщили о 14 пострадавших и десятках поврежденных домов

10 августа, 16:23
За медицинской помощью обратились 14 человек, один человек погиб (Фото:REUTERS/Stringer)

За медицинской помощью обратились 14 человек, один человек погиб (Фото:REUTERS/Stringer)

После взрывов на военном аэродроме РФ Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму за медицинской помощью обратились 14 человек, заявил так называемый «главы Крыма», кремлевская марионетка Сергей Аксенов.

Инфографика: НВ

В своем Telegram он написал, что на данный момент пострадали 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов. По частным домам информация уточняется.

Также Аксенов сообщил, что за медицинской помощью обратились 14 человек, один человек погиб, а 252 человека находятся в пункте временного размещения.

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9 августа на военной авиабазе возле поселка Новофедоровка прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Саки Сергей Аксенов Новофедоровка

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