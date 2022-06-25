«Их ждет наказание». Что означает смерть коллаборанта Савлученко в Херсоне и какие настроения среди предателей 25 июня, 17:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подрыв автомобиля коллаборанта Дмитрия Савлученко в Херсоне, в результате которого он погиб, показывает неотвратимость наказания за измену от украинских партизан, рассказала Радио НВ Виктория Карпинская, аналитик движения Честно.

— В СМИ появилось сообщение, что в Херсоне взорвали автомобиль одного из известнейших коллаборантов Дмитрия Савлученко. Что вам известно о самом Савлученко? И почему его физическое обезвреживание для предстоящего увольнения Херсона очень и очень важно?

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— Здесь сразу можно указать на две вещи. Во-первых, само лицо Савлученко, потому что еще с 2014 года этот человек был очень известен в Херсоне из-за собственных пророссийских взглядов, собственно он участвовал в поддержку «русской весны», которые проходили в Херсоне в 2014 году, и даже участвовал в столкновениях с херсонскими представителями Правого сектора. И из-за «поножовщины», собственно, с ними должен был даже бежать из Херсона. Но в 2017 году он вернулся. Причем вернулся не просто куда-нибудь, а работать в Ощадбанк. И местные активисты даже протестовали против такого его трудоустройства, поскольку у Савлученко на той позиции был доступ к персональным данным херсонцев в Ощадбанке. Потому что мы понимаем, какой это крупный банк, в том числе и с точки зрения региональных представительств. В конце концов, в 2020 году Савлученко присоединился к политической силе Блока Владимира Сальдо. И баллотировался в Херсонский райсовет, но не прошел. Но сразу практически после вторжения России в Херсонскую область он перешел на сторону оккупантов, поддерживал их и даже возглавлял отделения молодежи и спорта в оккупированной администрации Херсонской области. Это первый момент. То есть сама личность Дмитрия Савлученко очень такая триггерная и для херсонцев, и вообще для партизан в том числе.

Но другой момент заключается в том, что это первое такое удачное покушение на коллаборантов на оккупированных территориях. Потому что за последний месяц буквально мы уже неоднократно слышали новости о попытках покушения на разных коллаборантов в разных регионах. Однако ни одна из этих попыток успешной не оказалась. Вот буквально в своей колонке я упоминала о трех новостях от 22 июня, когда в Херсонской области в городе Голая Пристань взорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, но судя по всему, неудачно. Самого Ковалева в этом автомобиле не было, хотя что с ним произошло, мы пока не знаем. А потом была информация о сердечном приступе Кирилла Стремоусова. И потом была в Чернобаевке история о подрыве автомобиля Турулева, местного назначенного руководителя оккупационной администрации. И по информации, в том числе от Сергея Хланя, советника главы Херсонской областной администрации, Турулев получил только легкие ранения. В данном же случае наконец-то партизаны впервые ликвидировали достаточно известного коллаборанта. И это огромный сигнал для всех коллаборантов, которые остаются на оккупированных территориях, что вас тоже могут достать. Поэтому это очень важное событие, поскольку оно показывает способность украинского сопротивления и еще больше вносит панику в ряды предателей, пытающихся что-то сделать на оккупированных территориях.

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— В список еще добавим попытку покушения на Евгения Соболева, местного чиновника, перешедшего на сторону россиян. Сейчас, я так понимаю, он где-то в местной больнице, потому что у него очень плохо с ногами. И скажите, пожалуйста, а что из себя сейчас представляет партизанское движение в Херсонской области? Насколько я понимаю, люди с одной стороны самоорганизовались, а с другой стороны, сейчас они активно сотрудничают с СБУ, с [украинской] контрразведкой и с военными.

— У нас, как у общественной организации, нет подтвержденных данных о том, как именно организовано партизанское движение, но по тем свидетельствам, которые мы получаем, мы можем сказать одну вещь. Во-первых, партизанское движение очень хорошо организовано. Более того, оно постоянно напоминает о себе как на уровне Херсона, так и на уровне всей Украины. Потому что, например, только на этой неделе вышли два видеоролика, где херсонские партизаны показывают, как они расклеивают листовки по городу и рассказывают о том, что мы будем делать с коллаборантами, в том числе отмечая, где именно эти коллаборанты находятся физически, где находится их администрация, где чаще всего тусуются, скажем так, представители оккупантов. То есть, они начинают передавать эту информацию не только между собой, но и распространять ее как на уровне региона, так и на уровне всей Украины. Потому что эти распространения происходят и через [украинские] СМИ.

Это огромный сигнал, как для украинцев на оккупированных территориях, так и для украинцев на не оккупированных территориях, на той части Украины, которая многое еще не знает, что вообще происходит в Херсоне. Потому что узнать, что сейчас происходит в Херсоне, очень сложно. В городе периодически пропадает связь, перебои с интернетом. Но в то же время такие сообщения от партизан показывают, что их деятельность есть, она активизируется, и даже больше, у меня есть такое предчувствие, это мое личное мнение, что эта деятельность в определенной степени может быть синхронизирована с деятельностью партизан на других территориях. Например, в Мелитополе, где мы слышали о покушениях на местных коллаборантов. Поэтому сейчас мы становимся свидетелями действительно сильного оживления партизанского движения. Я надеюсь, что после окончания войны мы узнаем имена сильнейших, мощных партизан в регионе и услышим очень много интересных историй о том, как там все происходило.

— Теперь о коллаборантах, собственно. Я так понимаю, что совсем им там не весело на временно оккупированных территориях. Скажите, пожалуйста, какие задания они получают от РФ? Как их реализуют? И почему многие из этих задач просто на этапе реализации оказываются пшиком?

— Там задач действительно масса. А проблем еще больше. Прежде всего, здесь стоит сказать, что если еще на каких-то верхних уровнях оккупанты нашли своих представителей, то на уровнях чуть ниже им находить коллаборантов все сложнее. Институт изучения войны сказал о том, что сейчас очень сложно найти тех людей, которые хотят приобщаться к правоохранительным органам. Что это значит? Это значит, что люди, возможно, и имеющие пророссийские взгляды, боятся приобщаться. Во-первых, потому что они боятся мести от партизан, а во-вторых, потому что они чувствуют, что скоро эта территория будет освобождена. И соответственно, их будет ждать наказание уже от украинской власти. Поэтому такая сложность под Россией перед оккупантами есть. Другая проблема в том, что оккупантов не удается интегрировать, реализовать все свои задачи, которые могли бы показать, что Херсонская область, если мы говорим о ней, это действительно потенциальная, реальная или гипотетическая «часть России».

Через четыре месяца так и не удалось в регионе привести людей с гривни на рубль. Потому что все бойкотируется с точки зрения населения, бойкотируется от бизнеса, приходится все равно все проводить в гривне. Во-вторых, история о проведении референдумов, она тоже абсолютно фейковая, потому что мы понимаем, что к осени им поставлена задача провести эти референдумы, но вряд ли у них получится это провести. И это активное сопротивление партизан и пассивное сопротивление самих херсонцев, жителей Херсонщины, оно показывает, что на самом деле им ничего не удастся. И среди самих коллаборантов растет паника, потому что а что им делать? Убежать они не могут. Очень яркий пример, как коллаборант Евгений Балицкий из Мелитополя пытался договориться о том, чтобы руководить Мелитополем и Запорожской областью из Крыма. На что ему Сергей Аксенов отказал. То есть убежать они не могут, отказаться они тоже не могут. И они находятся под постоянным давлением, еще и под угрозой того, что их просто убьют. И сегодняшняя история показала, что да, их очень точно могут убить, это только вопрос времени.

— И давайте напомним слушателям о реестре предателей от движения Честно. Скажите, пожалуйста, сколько коллаборантов сейчас в нем? И, собственно, кто из Херсонщины туда попал?

— Всего сейчас в нашем реестре более 500 человек. Здесь следует сразу сказать, что на каждого из коллаборантов собран целый профайл, где указаны конкретные вещи, за которые его можно подозревать в государственной измене. И все эти люди, они разделены по определенным категориям. Мы не можем сказать, что мы собрали данные абсолютно обо всех государственных изменниках. Но речь идет именно о политиках, медийщиках, судьях и представителях правоохранительных органов, информация о государственной измене которых так или иначе появлялась в публичном пространстве. Потому что поскольку мы являемся общественной организацией, всю эту информацию мы так или иначе пытаемся проверить в публичном пространстве. Собственно, из Херсонской области на сегодняшний день в реестре 31 человек. Казалось бы, это не так много, но, как я уже сказала, они пытаются скрывать факт своего сотрудничества с оккупантами, потому что они боятся и партизан, и украинской власти, и даже еще и международных санкций в отношении них. И вероятность того, что эта цифра гораздо больше, очень высокая, потому что мы продолжаем пополнять наш реестр.

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