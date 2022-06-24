«Действовали партизаны». В Херсонской ОВА рассказали о ликвидации коллаборанта Славученко

24 июня, 15:05
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Славученко (Фото:most.ks.ua)

Дмитрий Славученко (Фото:most.ks.ua)

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал подробности ликвидации херсонского коллаборанта Дмитрия Славученко.

В комментарии Суспільному он сообщил, что взрыв произошел, когда Славученко садился в машину.

От взрыва его отбросило. Коллаборант скончался на месте.

«Такая точная работа партизан. Сейчас это партизанское движение будет только нарастать», — сказал Хлань.

Видео дня
Читайте также:
Обнародовано первое видео с места подрыва коллаборанта Савлученко в Херсоне

По его словам, работу партизан направляли ВСУ и при взрыве больше никто не погиб.

Утром 24 июня в захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

https://www.youtube.com/embed/2iRNE2SNhgI

После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Партизаны Херсон Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X