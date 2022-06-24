«Действовали партизаны». В Херсонской ОВА рассказали о ликвидации коллаборанта Славученко
Дмитрий Славученко (Фото:most.ks.ua)
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал подробности ликвидации херсонского коллаборанта Дмитрия Славученко.
В комментарии Суспільному он сообщил, что взрыв произошел, когда Славученко садился в машину.
От взрыва его отбросило. Коллаборант скончался на месте.
«Такая точная работа партизан. Сейчас это партизанское движение будет только нарастать», — сказал Хлань.
По его словам, работу партизан направляли ВСУ и при взрыве больше никто не погиб.
Утром 24 июня в захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.
После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».
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