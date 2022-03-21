В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля — Верещук 21 марта, 22:20 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

Были похищены Татьяна Кумок и ее родители — Вера и Михаил Кумок. Комментируя позицию Израиля на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Верещук сказала, что страна «не хочет ссориться с россиянами», а ее попытки помирить украинцев с россиянами «больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать». Министр подчеркнула, что украинцы никогда не станут на колени.



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«Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять, что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во взятые в осаду города, или когда просто похищают гражданских, как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе. А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян? Перед Второй мировой войной тоже никто не хотел ссориться с Гитлером. Думали, что беда их как-нибудь обойдет. Но так не бывает. И я была уверена, что израильтянам такие вещи должны быть очевидны на генетическом уровне», — написала Верещук.



20 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Израиля, сравнил полномасштабное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной и напомнил о нерешительности страны по ряду вопросов. В частности, Израиль ограничил въезд украинцам — страна требует предварительную регистрацию и разрешение на вылет.

Российские оккупанты похищают людей на временно захваченных территориях, в том числе журналистов, активистов и представителей местных властей.

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