В ЕС прокомментировали задержание Савченко

В Евросоюзе отметили, что будут следить за развитием ситуации вокруг Надежды Савченко

Представитель Европейского союза заявил, что в объединении знают о ситуации с задержанием народного депутата Надежды Савченко.

В ЕС отметили, что надеются на верховенство права в ситуации с Саченко, передает Укринформ.

"Мы осведомлены об отмене парламентского иммунитета депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", - заявили в Евросоюзе.

22 марта Генпрокуратура обнародовала видео, которое доказывает причастность народного депутата Надежды Савченко к планированию теракта. В тот же день Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также разрешила ее задержание и арест. СБУ уже начала допрашивать ее как подозреваемую, суд по избранию нардепу меры пресечения состоится 23 марта.