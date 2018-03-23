В военной части, фигурировавшей на видео ГПУ, заявили, что не видели Рубана и Савченко

Кадр из видео ГПУ, которое было показано в парламенте

Журналисты ТСН посетили в Хмельницкой области военную часть А-0553 8-го полка специального назначения, где по данным ГПУ, Надежда Савченко и Владимир Рубан проводили встречу с военными и обсуждали подготовку к терактам.

Дежурные на КПП и военные, которые служат в части, заверили, что не видели здесь Рубана и Савченко.

"Мы же посменно. Во время нашей смены не было. Рубана я вообще не знаю в лицо, но Савченко б узнал. Здесь на территорию никто не зайдет, кошка - не то что Савченко бы здесь проникла", - заявили журналистам на КПП.

Также военные отметили, что о фигуранте видео ГПУ с позывным или фамилией Березань слышат впервые.

22 марта Генпрокуратура обнародовала видео, которое доказывает причастность народного депутата Надежды Савченко к планированию теракта. В тот же день Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также разрешила ее задержание и арест. СБУ уже начала допрашивать ее как подозреваемую, суд по избранию нардепу меры пресечения состоится 23 марта.