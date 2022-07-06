В Донецке прогремели взрывы: жители сообщают о 17 прилетах 6 июля, 14:17 Жители оккупированного Донецка сообщают о взрывах (Фото:Типичный Донецк)

В оккупированном Донецке днем в среду, 6 июля, прогремели взрывы.

Фото и видео со взрывами опубликованы в Telegram-канале Типичный Донецк.

По словам местных жителей, по микрорайону Азотный было 17 прилетов.

5 июля сообщалось о взрывах и пожарах на складе в оккупированном Донецке. В результате взрывов был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

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Ранее Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что Донецк обстреливают российские войска, чтобы усилить мобилизацию и антиукраинские настроения.

В том, что обстрелы Донецка совершает Россия, уверен и Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ.

«Что Россия делает с Донецком. Она обстреливает город, который фактически ею контролируется, лишь для того, чтобы создать настоящий гуманитарный кризис, чтобы обвинить в нем Запад, якобы поставляющий современное оружие Украине. И именно этим оружием вроде бы убивают мирных граждан. Чтобы доказать это, Россия действительно убивает мирных граждан», — рассказывал Гармаш в эфире Радио НВ.

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