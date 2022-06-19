«Погибают мирные жители». Гармаш рассказал, кто и зачем наносит удары по Донецку 19 июня, 15:56 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Донецк после обстрела. 19 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Систематические обстрелы временно оккупированного Донецка совершает Россия, уверяет Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ.

«Что Россия делает с Донецком. Она обстреливает город, который фактически ею контролируется, лишь для того, чтобы создать настоящий гуманитарный кризис, чтобы обвинить в нем Запад, якобы поставляющий современное оружие Украине. И именно этим оружием вроде бы убивают мирных граждан. Чтобы доказать это, Россия действительно убивает мирных граждан», – рассказал Гармаш в эфире Радио НВ.

Видео дня

Также журналист объяснил, почему Украина не заинтересована в обстрелах гражданских объектов на территории временно оккупированного города:

«Мы не можем, даже если бы хотели, позволить себе обстреливать просто так Донецк, чтобы уничтожить его, потому что у нас жесткий дефицит патронов, снарядов. У нас с боекомплектами большая проблема, к сожалению. Это первое. Второе: нет смысла разрушать город, который мы обязательно вернем себе, и нам придется его восстанавливать. Я уже не говорю о том, что у многих из нас там есть свои дома, есть знакомые, родные».

Тактика России, по его мнению, оставить после себя выжженную землю. Украина же, продолжил журналист, целит в военные объекты:

«Конечно, мы стреляем. Стреляем в ответ. И стреляли фатически все эти восемь лет, давайте говорить честно. Но ведь мы не стреляем случайно, а либо по скоплению военной техники, либо по складам горючего, либо по складам боеприпасов. Мы стреляем очень экономно, потому что нет патронов, по военным объектам. И действительно, мы их сейчас больше поражаем, чем последние восемь лет».

Преимуществом украинских военных на фронте, по словам Гармаша, становится современное оружие, поставляемое странами Запада. Именно потому, что оно мощнее российского, в РФ пропагандисты и развернули эту кампанию с обстрелами Донецка.

«Если отслеживать публикации в российских СМИ (не только в российских, а в оккупационных тоже), то становится понятным, для чего они сами обстреливают Донецк. Они сейчас делают упор не на том, что Донецк обстреливается. <...> Сейчас они делают упор на то, что Донецк и его мирные жители погибают от западного оружия. Это понятно, для чего делается – чтобы обвинить Запад в смертях гражданских и таким образом вызвать определенный общественный фон в западных странах, и прекратить поставки нам оружия», – объяснил Гармаш.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.