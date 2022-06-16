Россияне и боевики обстреливают Донецк в попытках усилить мобилизацию и ненависть к Украине — ISW 16 июня, 06:09 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов рынка в Донецке 13 июня (Фото:REUTERS/Stringer)

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска обстреливают оккупированный Донецк, чтобы усилить мобилизацию и антиукраинские настроения.

ISW сообщает, что 15 июня местные жители Донецка и Макеевки сообщили о сильных обстрелах. Боевики так называемой «ДНР» обвинили в этом Украину, но пользователи соцсетей и СНБО Украины опровергли слова оккупантов.

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Аналитики отметили, что обстрелы «могут быть ответом РФ на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине».

Фото: ISW

В ISW также сообщили, что действия проукраинских сил на захваченных территориях «ломают планы РФ про аннексию».

Фото: ISW

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО подчеркнули, что российские войска обстреливают Донецк по двум причинам.

Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России

Второй причиной является то, что «мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая».

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