В Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает

Обгоревший балкон квартиры в многоэтажке, где в результате российской атаки вспыхнул пожар, Киев, 10 октября, 2025 год (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В результате атаки страны-агрессора РФ в ночь на пятницу, 10 октября, в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Предупреждается, что из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает.

Реклама

Также в КГГА опубликовали перечень автобусов, которые курсируют для обеспечения сообщения районов:

№ 37ТР — от ул. Милославской до ст. м. м. Лесная;

№ 28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№ 30ТР — от ул. Милославской до ст. м. Почайна;

№ 8Т — от Дарницкой площади до ст. м. Позняки, дублируя движение трамвая № 8.

Кроме того, увеличено количество автобусов на маршрутах № 114 и № 50ТР.

«Из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульв. Леси Украинки на бульв. Николая Михновского в направлении ст. м. Лыбедская», — предупредили в администрации.

В КГГА отметили, что движение общественного транспорта корректируется постоянно в соответствии с ситуацией в энергосистеме столицы. Поэтому пассажиров просят следить за обновлениями на ресурсах КП Киевпасстранс и КГГА.

Также отмечается, что соответствующие службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электропитание и стабилизировать движение.

Ранее в КГГА предупредили об изменениях в движении поездов метро.

В ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев баллистикой и ударными БпЛА.

Сообщается о падении обломков сбитых целей в нескольких районах и пожарах в многоэтажках. Пострадали не менее 12 человек, целью атаки была критическая инфраструктура.

По состоянию на утро столица осталась частично без света и воды.

В Киевской области после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру обесточено около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов, сообщили в ОВА.