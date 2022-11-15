Последствия ударов оккупантов. Украинская энергосеть остается управлямой, но это «самая серьезное ситуация за все время» — Укрэнерго

15 ноября, 21:29
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Вечерний Киев без света после ракетных атак РФ, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечерний Киев без света после ракетных атак РФ, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Несмотря на самый крупный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала российского вторжения, украинская энергосеть остается управляемой.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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«Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть — под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму», — отметил Кудрицкий.

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По его словам, атака осуществлена ​​с циничным расчетом — в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

Он отметил, что энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить поставки.

«Главная задача Укрэнерго на эту минуту — сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого используются аварийные отключения. Если мы вводим отключение, значит система все еще управляема. От чего мы защищаем всех от коллапса энергосистемы, на который надеется враг», — добавил глава правления Укрэнерго.

Он также призвал украинцев сделать запасы воды, зарядить аккумуляторы и мобильные телефоны.

https://www.facebook.com/vladimir.kudrytskyi/posts/pfbid02fprMjav6LhDXRGaRnjECJVdckwHF4EZYGwtFpb5cFi7kpUrT76kDFruZD5RQpZy9l

Днем 15 ноября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупаны ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях. По меньшей мере один человек погиб, еще один — ранен.

Энергетики приступили к экстренным отключениям света по всей Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Энергетика Электроэнергия Электричество Укрэнерго Война России против Украины

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