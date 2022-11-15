Последствия ударов оккупантов. Украинская энергосеть остается управлямой, но это «самая серьезное ситуация за все время» — Укрэнерго 15 ноября, 21:29 Вечерний Киев без света после ракетных атак РФ, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Несмотря на самый крупный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала российского вторжения, украинская энергосеть остается управляемой.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть — под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму», — отметил Кудрицкий.

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По его словам, атака осуществлена ​​с циничным расчетом — в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

Он отметил, что энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить поставки.

«Главная задача Укрэнерго на эту минуту — сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого используются аварийные отключения. Если мы вводим отключение, значит система все еще управляема. От чего мы защищаем всех от коллапса энергосистемы, на который надеется враг», — добавил глава правления Укрэнерго.

Он также призвал украинцев сделать запасы воды, зарядить аккумуляторы и мобильные телефоны.

Днем 15 ноября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупаны ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях. По меньшей мере один человек погиб, еще один — ранен.

Энергетики приступили к экстренным отключениям света по всей Украине.

