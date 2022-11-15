После массированных ударов РФ. Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине 15 ноября, 17:02 Отключения света в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за массированной российской ракетной атаки 15 ноября энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

Соответствующее распоряжение поступило от Укрэнерго, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что графики отключений света на данный момент не работают.

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«Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании», — заявил он.

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В столице без света предварительно не менее половины клиентов, добавил мэр.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

По данным властей Киева (КМВ), в столице зафиксировано три попадания в жилые дома в Печерском районе, удалось сбить четыре ракеты.

Также звуки взрывов слышны в других областях Украины.

