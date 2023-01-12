«Чувствуем себя спокойно». Украина увеличивает оборонные возможности на границе с Беларусью 12 января, 16:55 Украинские военнослужащие (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Беларусь пока не представляет непосредственной угрозы для Украины, в то же время Силы обороны постепенно увеличивают свои оборонные способности на границе.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Украина постоянно находится в контактах со своими партнерами.

Видео дня

«В настоящее время обстановка со стороны Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины. Мы постоянно находимся в общении с иностранными партнерами. В частности, с партнерами из США, Польши и т. д. Также постоянно работает наша разведка. Сейчас подразделения вооруженных сил республики Беларусь, развернутые вдоль нашей государственной границы ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились», — заявил он.

Он также добавил, что Украина постепенно увеличивает оборонные способности и занимается мерами повышения обученности военнослужащих".

«Но мы осознаем ту информацию, которой владеем, и чувствуем себя спокойно. Спокойно — это значит, профессионально выполняем возложенные на нас задачи, а также постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мерами повышения обученности личного состава», — отметил Наев.

12 января в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ наращивают авиационную группировку на территории Беларуси под видом совместных с Минском учений.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси.

По данным Госпогранслужбы Украины в Беларуси находится чуть более 10 тысяч российских военных. 27 декабря спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории республики не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

