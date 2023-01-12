РФ наращивает авиационную группировку в Беларуси: Генштаб ВСУ предупредил о росте угрозы ракетных ударов по Украине 12 января, 12:47 На один из аэродромов Беларуси перебросили вертолеты Ми-24 (Фото:Wikimedia)

Войска РФ наращивают авиационную группировку на территории Беларуси под видом совместных с Минском учений, которые должны стартовать 16 января.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

По его словам, из-за этого растет угроза нанесения ракетных и авиаударов по территории Украины.

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«Под видом проведения учений враг наращивает авиационную группировку в Беларуси. На прошлой неделе на аэродром Мачулищи перебазировали не менее 10 вертолетов типа Ми-8, Ми-24. Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы», — отметил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ добавил, что не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси самолетов дальней авиации страны-агрессора.

«С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, использования дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси», — резюмировал он.

Россия и Беларусь проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. В них примут участие авиационные подразделения вооруженных сил стран.

Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель. В последний раз диктатор Александр Лукашенко продлил их 2 января. В течение последних дней Беларускі Гаюн сообщил о прибытии в Беларусь нескольких эшелонов с российскими военными. Также РФ продолжает перебрасывать туда свою технику.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси.

По данным Госпогранслужбы Украины в Беларуси находится чуть более 10 тысяч российских военных. 27 декабря спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории республики не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

