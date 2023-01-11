Новое наступление со стороны Беларуси будет напоминать тир — обозреватель Информационного сопротивления 11 января, 19:20 Украинские военные проводят учения недалеко от границы с Беларусью, 11 января (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что новое наступление на Украину со стороны Беларуси не будет очень отличаться от первого и будет напоминать тир.

«Если даже и говорить об этой угрозе, то такое вторжение будет останавливаться так же, как и наступление 24 февраля 2022-го. Ничего принципиально нового захватчики придумать не смогут, они вынуждены будут идти в сторону Украины колоннами исключительно по нескольким путям. Последние имеют ограниченные возможности и все находятся под нашим полным огневым контролем. Поэтому это будет что-то вроде тира. Причем более масштабного, чем 24 февраля, потому что сейчас все готовы к этому», — сказал Коваленко.

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10 января Представитель Пентагона заявил, что пока нет признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины.

По данным основателя проектов Motolkohelp и Белорусский Гаюн Антона Мотолько, в целом в Беларуси от 11,5 до 12,5 тысяч российских военных.

По мнению содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, обучение и маневры на территории Беларуси являются информационной операцией «чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар».

«Это один из наиболее успешных приемов, применявших ВСУ — одновременная подготовка поля боя на нескольких направлениях и затем выбор одного из них. Возможно, российское командование усвоило этот урок и попытается его применить в ходе подготовки к своему наступлению. То есть одно главное направление и несколько резервных. Беларусь может также рассматриваться для них как одно из резервных направлений», – предположил эксперт.

