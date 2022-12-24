Новое наступление с территории Беларуси маловероятно, но возможно, Путин беспокоится о своем имидже в России — ISW 24 декабря, 08:22 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

РФ с октября создает условия для нового наиболее опасного способа возобновления вторжения на север Украины, возможно, нацеленного на Киев. Однако сейчас признаки этого неоднозначны и доказательств активной подготовки оккупантами ударных сил в Беларуси к новому наступлению пока нет.



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 23 декабря.



Аналитики считают, что действия России могут являться информационной операцией или отражать истинные намерения диктатора Владимира Путина.

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«Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны — некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси выглядят логичнее больше как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует», — пишет ISW.

Там рассказали, что разговоры о новом возможном наступлении не просто «украинская информационная операция», цель которой — оказывать давление на Запад для передачи Киеву большего количества оружия. В ISW отмечают: даже несмотря на низкую вероятность повторного широкомасштабного вторжения РФ с территории Беларуси зимой, к такому сценарию «надо относиться серьезно».

«Сейчас ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный. Вторжение белорусских сил в Украину остается крайне маловероятным без российских ударных сил», — заявили аналитики.

24 декабря минобороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси, говорится в отчете института. Аналитики напоминают, что их появление на территории республики в начале 2022 года было одним из последних индикаторов перед полномасштабным вторжением в Украину. Также они отметили, что РФ продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые там в конце декабря 2022-го, были замечены в зимнем камуфляже.

В ISW пришли к выводу, что возобновление публичных выступлений Путина, вероятно, свидетельствует о том, что он начал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в России. В последнее время он все чаще появляется на публике, где делает «размытые заявления» о вторжении России в Украину. Также аналитики не исключают, что глава Кремля хочет создать «благоприятные условия» в информпространстве перед президентскими выборами, запланированными на 2024 год.

«Такие выступления, вероятно, являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы представить Путина как лидера военного времени и восстановить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве, поскольку Россия входит во второй год войны», — подытоживают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские военные более отчетливо формируют условия для наступления на северо-западе Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится представить мирный план в феврале 2023 года, который может быть приурочен к неудачному российскому зимнему наступлению.

Российские войска провели по меньшей мере две разведывательно-силовые операции на севере и северо-востоке Украины 22—23 декабря.

Украинские силы, вероятно, добились тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут за последние 72 часа.

Российские войска продолжают обустраивать оборонительные позиции в левобережной Херсонской и Запорожской областях и проводят оборонные операции на юге Украины.

Кремль усиливает цензуру, чтобы замолчать обеспокоенность относительно расширения вооруженных сил России и второй волны мобилизации.

Украинские партизаны продолжают атаки на российских чиновников на оккупированных территориях.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW