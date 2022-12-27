Россияне и белорусы не формируют ударную группировку для наступления на Украину — Госпогранслужба
Граница Украины с Беларусью (Фото:МВД Украины / Facebook)
На территории Беларуси не формируется наступательная группировка. Украина контролирует ситуацию на этом направлении.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время брифинга.
Он подчеркнул, что остается напряженная ситуация в информационном поле.
«Ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой. Она несколько напряжена в информационном поле. Подразделения белорусов по-прежнему находятся на усилении границы с нашей страной, однако ни количество, ни характер действий этих подразделений не изменяются», — сказал Демченко.
Он пояснил, что Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию, делая акцент на этом направлении. При этом они не создали группировку, которая готова сейчас вторгнуться на территорию Украины.
«Наша главная задача — сделать сильной оборону на этом направлении, чтобы не допустить вторжения подразделений РФ или РБ. Подразделения ГНСУ и другие составляющие сил обороны готовы к развитию ситуации в любом варианте», — отметил Демченко.
25 декабря Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, перемещение техники или войск по ту сторону не наблюдается.