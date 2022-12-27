Россияне и белорусы не формируют ударную группировку для наступления на Украину — Госпогранслужба

27 декабря, 16:54
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Граница Украины с Беларусью (Фото:МВД Украины / Facebook)

Граница Украины с Беларусью (Фото:МВД Украины / Facebook)

На территории Беларуси не формируется наступательная группировка. Украина контролирует ситуацию на этом направлении.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

Он подчеркнул, что остается напряженная ситуация в информационном поле.

«Ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой. Она несколько напряжена в информационном поле. Подразделения белорусов по-прежнему находятся на усилении границы с нашей страной, однако ни количество, ни характер действий этих подразделений не изменяются», — сказал Демченко.

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Он пояснил, что Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию, делая акцент на этом направлении. При этом они не создали группировку, которая готова сейчас вторгнуться на территорию Украины.

«Наша главная задача — сделать сильной оборону на этом направлении, чтобы не допустить вторжения подразделений РФ или РБ. Подразделения ГНСУ и другие составляющие сил обороны готовы к развитию ситуации в любом варианте», — отметил Демченко.

25 декабря Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, перемещение техники или войск по ту сторону не наблюдается.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Госпогранслужба Украины Украинско-белорусская граница Война России против Украины

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