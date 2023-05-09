Пентагон подтвердил, что украинская ПВО сбила российскую ракету Кинжал с помощью ЗРК Patriot

9 мая, 22:11
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Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Спикер Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что защитники Украины остановили российскую гиперзвуковую ракету Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.

"…Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot… Как вам известно, эта система является частью более широкого спектра средств ПВО, которые США и международное сообщество предоставили Украине", — сказал бригадный генерал Райдер во время брифинга во вторник, 9 мая.

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Он добавил, что США вместе с партнерами ускорят поставку Украине «наземных средств ПВО и боеприпасов», чтобы помочь украинским защитникам контролировать воздушное пространство и уберечь население от российской агрессии.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

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О Кинжале, который ночью 4 мая сбили над Киевом, до этого сообщило военное издание Defense Express. Командование ВСУ более суток не подтверждало эту информацию.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   ПВО Пентагон Минобороны США ЗРК Patriot Война России против Украины ПВО Украины Х-47 Кинжал

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