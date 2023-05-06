«Наглое событие». Что изменится после первого уничтожения Украиной российской ракеты Кинжал — Пономаренко 6 мая, 12:36 NV Премиум Defense Express получило фото обломков российской ракеты, сбитой над Киевом в ночь на 4 мая (Фото:Defense Express)

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что силы ПВО впервые сбили аэробалистическую ракету Х-47 Кинжал в небе над Киевской областью.

Насколько это неординарное событие, в эфире Radio NV объяснил военный историк Роман Пономаренко.

«Россияне говорили и у нас писали о том, что Кинжал сбить невозможно. То есть если россияне их начнут применять, то наша ПВО будет против них бессильна. Теперь имеем, что мы один Кинжал сбили, а, соответственно, не такая уж это неуязвимая ракета», — говорит Пономаренко.

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Если Кинжал действительно был сбит системой Patriot, то опыт пригодится не только Украине, предполагает он:

«Этот опыт будут анализировать, исследовать не только наши военные, но и военные стран НАТО, американцы, прежде всего, производящие эти ракеты. Это действительно достаточно интересное событие и в определенной степени даже наглое».

Однако, отмечает историк, россияне после этого инцидента не станут меньше применять эти баллистические ракеты:

«Они их и так не часто используют, потому что их у них не очень много. Запас таких ракет у них не очень велик. И они у них [хранятся], как стратегический запас на случай масштабной войны с НАТО. Они может бы и рады были засыпать нас этими ракетами. Но считают, что после того, как они "покончат" с Украиной, будут конфликтовать с другими странами НАТО. И для этого им тоже нужен какой-нибудь арсенал. И поэтому они воюют с нами, учитывая, что все, что у них есть, использовать нельзя, нужно оставить какой-то запас», — пояснил Пономаренко.

4 мая власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели — дроны и ракеты, вероятно, баллистические. Однако в Воздушных силах информацию об использовании Россией баллистики не подтвердили, заявив, что нужно несколько дней, чтобы окончательно это выяснить.

5 мая издание Defense Express получило и проанализировало снимки обломков сбитой ракеты. Там пришли к выводу, что украинские военные сбили «гиперзвуковую» российскую ракету Кинжал, которую ранее Украина не могла сбивать. Они относятся к списку ракет, летящих по баллистической территории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Только в апреле Киев получил ЗРК Patriot, которые могут бороться с такими целями.