Игнат о сбитом Кинжале: Радоваться рано, у Украины до сих пор недостаточно средств ПВО 7 мая, 14:40 ПВО Patriot в Украине сбили первый вражеский Кинжал (Фото:kremlin.ru)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что радоваться из-за первого уничтожения Украиной российской баллистической ракеты Кинжал из ЗРК Patriot рано. В Украине сейчас недостаточно комплексов, чтобы полностью «закрыть» небо, поэтому требуются истребители F-16, которые смогут сбивать аэродинамические цели.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Игнат заявил, что в России ракеты X-47 Кинжал представляют как «супероружие». Там до сих пор не могут поверить, что ВСУ удалось сбить одну из таких.

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«У нас есть оружие против баллистики, именно его мы давно просили у наших партнеров. Это и Patriot, и SAMP\T, они способны сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как их испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как X-47 Кинжал», — отметил Игнат.

Спикер также отметил, что россияне слишком рано узнали об уничтожении ракеты. Однако в современном мире сложно скрыть какую-либо информацию, поэтому командующий Воздушными силами в конце концов подтвердил успешное уничтожение цели.

«Хорошо, что есть такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало. Нужно ее гораздо больше, нужно больше этих систем, чтобы защитить наши крупные города, объекты инфраструктуры, объекты атомной энергетики. Мы всегда это подчеркиваем для наших западных партнеров, что против баллистики нужно оружие — прежде всего для этой цели, а также оно более дальнобойное в плане аэродинамических целей. И не забываем каждый раз в эфире вспоминать F-16 — это то, что убережет нашу Украину и поможет нам победить», — добавил Игнат.

В ночь на 4 мая воздушные силы впервые сбили над Украиной российскую аэробалистическую ракету Кинжал, развеяв миф о невозможности ее уничтожить.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ЗРК Patriot сбил российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

О сбитии Кинжала над Киевом за день до этого сообщило военное издание Defense Express. Более суток командование ВСУ не подтверждало эту информацию.