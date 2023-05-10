Считалась «чудо-оружием Путина». СМИ показали обломки сбитой над Киевом гиперзвуковой ракеты Кинжал — видео

10 мая, 17:45
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Обломки сбитой над Киевом гиперзвуковой ракеты Кинжал (Фото:Скриншот видео Bild)

Обломки сбитой над Киевом гиперзвуковой ракеты Кинжал (Фото:Скриншот видео Bild)

Немецкий таблоид Bild показал обломки ракеты гиперзвукового комплекса Кинжал, которая была сбита американским ЗРК Patriot в районе Киева в ночь на 5 мая.

Кадры сбитой в Украине российской ракеты опубликовал военный корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

«Сегодня нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты Кинжал, которая была сбита 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина. Сейчас здесь проводится экспертиза ее частей», — написал журналист.

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О Кинжале, который ночью 4 мая сбили над Киевом, ранее сообщило военное издание Defense Express. Командование ВСУ более суток не подтверждало эту информацию.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

9 мая спикер Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники Украины остановили ракету Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Видео Х-47 Кинжал

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