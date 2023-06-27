В Днепропетровской области будут тестировать эвакуацию населения на фоне угрозы подрыва Запорожской АЭС 27 июня, 13:02 В ГУР заявили, что российские оккупанты заминировали ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Днепропетровской области будут проводить учения по эвакуации населения на случай возможного подрыва войсками РФ Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

«Относимся серьезно к возможному теракту на Запорожской АЭС. В Днепропетровской области создан соответствующий штаб. Разработан план эвакуации людей. В области будут проводиться учения на случай чрезвычайной ситуации. Все службы будут отрабатывать разные возможные сценарии». — отметил он.

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Лысак подчеркнул, что пока поводов для паники нет.

Он уточнил, что в зоне наибольшего риска находятся населенные пункты Никопольского и Криворожского районов, в том числе Никополь, Марганец и Покров. Жителям этих населенных пунктов нужно быть готовы к экстренной эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

«В любом случае к вероятной угрозе просим людей подготовиться, сделать запасы воды и пищи, собрать тревожный чемоданчик», — сказал глава ОВА.

Он добавил, что на данный момент ситуация контролируемая и радиационный фон в области не превышает норму.

25 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС, разместив технику со взрывчаткой возле четырех из шести энергоблоков.

Он подчеркнул, что ситуация никогда не была такой серьезной, как сейчас.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».