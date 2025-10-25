Россия начала применять реактивные КАБы, но украинская ПВО способна их сбивать — Игнат

25 октября, 19:35
ФАБ-500 с прикрепленным модулем УМПК (Фото: Минобороны РФ)

Российские оккупанты начали применять управляемые авиабомбы с реактивным двигателем для ударов по Украине, однако украинские силы противовоздушной обороны способны их сбивать.

Об этом в субботу, 25 октября, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Суспільне. Студия.

По его словам, новые модификации КАБов враг использует единичными случаями, чтобы протестировать эффективность украинской обороны.

Такие боеприпасы уже фиксировали в небе над Одесской, Николаевской и Полтавской областями.

«Это та самая бомба, выпущенная из самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами ПВО», — отметил Игнат.

Он подтвердил, что Воздушное командование Юг сбило две такие бомбы, а еще одна упала на открытой местности без последствий. Тип боеприпасов сейчас устанавливают специалисты.

По словам Игната, Россия продолжает совершенствовать авиационные средства поражения, но Украина вместе с партнерами также развивает свои оборонные технологии.

«Война открывает возможности для совершенствования как оборонительного, так и наступательного вооружения», — добавил Игнат.

Ранее заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий говорил, что Россия увеличивает производство авиабомб и вводит новые унифицированные модули управления, которые кардинально меняют их применение.

По словам Скибицкого, в сентябре-октябре РФ разрабатывала и уже проводит боевые испытания авиабомб с новыми модулями управления. Эти модули значительно увеличивают боевую дальность боеприпасов — ожидается, что она будет достигать примерно 150−200 км. Во время одного из недавних тестов бомбы преодолевали расстояние до 193 км.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия впервые атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области управляемыми авиационными бомбами.

Днем 24 октября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о «КАБ в акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское».

16 октября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские самолеты совершили авиаудар по Николаеву — с помощью самолета Су-34.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированной КАБ дальностью 150 км.

