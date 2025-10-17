«Впервые с начала войны». Ким подтвердил, что российские оккупанты атаковали Николаев КАБами

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил, что окраины Николаева 16 октября российские оккупантыатаковали с помощью двух управляемых авиационных бомб.

Об этом чиновник заявил 17 октября в эфире телемарафона Єдині новини.

«Было еще две управляемые авиационные бомбы. И это первое, в принципе, до Николаева долетели, но там тип устанавливается, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. Но, в принципе, это первый раз с начала войны, когда окрестности города были атакованы управляемыми авиационными бомбами», — сказал он.

16 октября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские самолеты совершили авиаудар по Николаеву — с помощью самолета Су-34.

По информации украинских офицеров, пуск из самолета из акватории Черного моря был осуществлен около 12:00 по киевскому времени.

Место падения было оперативно установлено — в результате атаки пострадавших нет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированную КАБ дальностью 150 км.