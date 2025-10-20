Россия увеличивает производство авиабомб и вводит новые унифицированные модули управления, которые кардинально меняют их применение. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает Еспресо .

По словам Скибицкого, в сентябре-октябре РФ разрабатывала и уже проводит боевые испытания авиабомб с новыми модулями управления.

Эти модули значительно увеличивают боевую дальность боеприпасов — ожидается, что она будет достигать примерно 150−200 км. Во время одного из недавних тестов бомбы преодолевали расстояние до 193 км.

Кроме удлиненной дальности, новые боеприпасы имеют повышенную устойчивость к средствам электронной борьбы и технические решения, позволяющие наносить удары на большее расстояние.

Скибицкий также сообщил, что на российских предприятиях уже начинается серийное производство таких комплексов; им дают условные названия вроде Гром-1 и Гром-2, хотя они могут меняться.

«Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим в других городах — это именно тот подход, который применяет Российская Федерация», — подытожил Скибицкий.

Ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил, что 16 октября российские оккупанты атаковали окрестности Николаева с помощью двух управляемых авиационных бомб.

«Было еще две управляемые авиационные бомбы. И это первое, в принципе, до Николаева долетели, но там тип устанавливают, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. Но, в принципе, это первый раз с начала войны, когда окраины города были атакованы управляемыми авиационными бомбами», — сказал он.

16 октября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские самолеты совершили авиаудар по Николаеву — с помощью самолета Су-34.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированную КАБ дальностью 150 км.