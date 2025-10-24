«Это новая серьезная угроза»: что такое реактивные КАБы, которыми Россия начала бить по городам в тылу — BBC 24 октября, 19:14 Работник прокуратуры осматривает остатки реактивного КАБа, которым РФ ударила по городу Лозовая в Харьковской области 18 октября (Фото: Прокуратура Харьковской области)

Россия смогла существенно модернизировать один из самых массовых и страшных видов оружия — управляемые авиационные бомбы. Армия РФ ежедневно сотнями выпускала КАБы по украинским позициям у линии фронта, а теперь получила возможность бить ими и по тыловым городам, пишет Олег Черныш для BBC News Украина.

Вдень 24 жовтня російський новий КАБ вперше долетів до Одеської області. Ймовірно, ціллю було портове місто Південне. Принаймні, командування Повітряних сил ЗСУ о 13:30 п’ятниці повідомило, що бомба летить над акваторією Чорного моря саме в напрямку цього населеного пункту.

«Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань», — повідомив очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.

Раніше восени удари реактивних КАБів фіксувалися на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині і Миколаївщині.

В усіх випадках ця руйнівна бомба долала значну відстань — понад 100 км — і атакувала тилові міста, які раніше були убезпечені від цього виду озброєння.

Що це за бомба

Ще наприкінці 2023 року Росія почала широке застосування керованих авіабомб на фронті.

Точніше кажучи, першими зразками такого виду зброї були радянські фугасні авіабомби, наприклад ФАБ-250 і ФАБ-500, на які встановили універсальний модуль планерування й корекції польоту (УМПК). Він виглядає як алюмінієва довгаста і тонка дощечка, яка в польоті випускає спеціальні крильця. Плюс модуль має супутникову та інерціальну навігацію і пристрій для подолання радіоелектронних завад.

УМПК дозволило в рази подовжити дальність застосування авіабомб.

Тепер російському літаку-бомбардувальнику не треба було ризикувати і входити в зону дії української ППО. Він може скидати декілька керованих бомб за 50−70 км від лінії зіткнення.

Якщо звичайний вільно падаючий ФАБ мав дальність максимум до 10 км, то модифікований КАБ з «крильцями» міг вражати об'єкти на відстані до 70−80 км.

Остання розробка — реактивний КАБ — має дальність вдвічі більшу. Тобто до 150 і навіть до 200 км.

Нова бомба УМПБ-5 на підвісці російського війського літака / Фото: Сергій Флеш

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що в умовах нещодавніх випробувань росіяни змогли досягти дальності застосування нового КАБа в 193 км.

«Протягом вересня-жовтня РФ розробляла і зараз вийшла на остаточне бойове дослідне використання авіаційних бомб з новими модулями управління. Вони передбачають, що дальність, бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати близько 200 км», — сказав генерал ГУР.

«На жаль, вони (росіяни, — Ред.) виходять на серійне виробництво такого озброєння», — додав він.

Враховуючи, що в РФ вже налагоджене виробництво нових авіабомб, а також залишаються значні запаси ще радянських ФАБ, така зброя може стати дуже серйозною загрозою для українського тилу, в першу чергу для Дніпра, Чернігова, Одеси, Миколаєва, тобто міст, розташованих за 100−200 км від лінії зіткнення.

Поки що фіксуються одиничні випадки застосування реактивних авіабомб. На відміну від звичайних КАБів, які Росія скидає сотнями на добу.

Секрет у двигуні

В розвідці кажуть, що російські керовані бомби збільшеної дії можуть мати декілька назв. Найчастіше кажуть про «Грім-1» (Грім-Е1 або «Грім-2») або про новий виріб під назвою УМПБ-5Р.

Основна новація цього виробу — реактивний двигун, що власне дозволяє бомбі летіти втричі довше за звичайний КАБ.

Фахівець із систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») каже, що бойова частина цієї бомби 100 кг, а діаметр виробу 30 см.

«Це не зовсім звичний нам КАБ у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі», — пояснює експерт.

Він також оприлюднив фото такої бомби, яка 20 жовтня долетіла майже до околиць Полтави. Тобто подолала понад 120 км від ЛБЗ.

Китайський реактивний двигун, який РФ використовує у нових КАБах / Фото: Сергій Флеш

На світлинах видно реактивний двигун китайського виробництва.

Профільне видання Defense Express вказує, що це двигун SW800 від китайської компанії Swiwin. Він доступний на цивільному ринку і росіяни вже використовували його для своєї крилатої ракети S8000 «Бандероль».

Його ціна на китайських маркетплейсах від 15 до 17 тисяч доларів.

«Загалом за рахунок китайського двигуна у РФ цілком можуть розраховувати на можливість доволі масштабного виробництва таких далекобійних засобів ураження», — резюмують аналітики Defense Express.

Як цьому протидіяти

Вочевидь, це найголовніше питання зараз для української протиповітряної оборони.

Треба враховувати, що за майже 4 роки повномасштабної війни ефективного рішення проти звичайних КАБів так і не було знайдено. Щоправда, українці змогли налагодити достатньо дієву систему РЕБ для зниження ефективності цього виду озброєння.

Але залишається інша проблема. Навіть якщо КАБ під дією радіоелектронної боротьби пролетить повз військову ціль, то його 200−500−1000 кг вибухівки все одно впадуть десь неподалік і цілком ймовірно, що на житлові будинки.

Тобто цю зброю росіяни зараз масово використовують більше для залякування мирного населення, а не для військових цілей, пояснював в інтерв'ю ВВС начальник управління радіоелектронної і кіберборотьби Іван Павленко.

«Вони (росіяни — Ред.) регулярно просто кидають КАБи на населені пункти для того, щоб просто тероризувати людей. Щоб примушувати людей виїжджати. Ми ж розуміємо, що це гібридна війна. Одна із задач — це побороти населення», — зазначав фахівець.

Наслідки прильоту російського реактивного КАБу по містечку Лозова на Харківщині 18 жовтня / Фото: Прокуратура Харьківської області

При цьому полковник Павленко наголошує, що український РЕБ «дуже ефективний» проти системи навігації російських КАБів. Це зокрема змушує противника постійно її вдосконалювати, збільшуючи кількість антен для прийому супутникового сигналу.

Українська влада наголошує, що найефективніший засіб, щоб зупинити «КАБовий терор» — це збивати літаки, що їх запускають. Насамперед мова йде про Су-34 і Су-35.

Однак це достатньо важко реалізувати, зважаючи на постійний дефіцит далекобійних зенітно-ракетних комплексів, які могли б вражати ці літаки.

Наприклад, американська система Patriot може збивати такі аеродинамічні об'єкти на дальності до 160 км. Але, по-перше, цих систем і ракет до них дуже мало в Україні, по-друге, переміщення їх ближче до ліній фронту несе суттєві ризики і по-третє, навіть у такому разі новітні реактивні КАБи мають вже дальність до 200 км, тобто теоретично їх носії убезпечені від ракет ЗРК.

Тож в України залишається небагато варіантів. Або вдосконалювати РЕБ і відводити бомби від цілі, або намагатися їх збити вогнем в польоті, наприклад, з винищувачів, або ж використовувати проти них дороговартісні зенітні ракети.

Вочевидь, один з цих варіантів або й декілька одночасно використали для відбиття повітряного нападу на Одещину вдень 24 жовтня.

Це випливає з того, що повітряне командування «Південь» зазначило: область атакувала не одна, а три авіабомби.

В повідомленні вказано, що ППО вдалось збити дві з них. Ще одна — впала на відкритій ділянці місцевості «без наслідків».

Чим саме українці змогли збити новітні КАБи, не зазначається.