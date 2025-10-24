«Не будет 500-килограммовых бомб на кварталы столицы». Военный эксперт объяснил, почему новые российские КАБы не угрожают Киеву

Военный эксперт призвал не распространять панику из-за сообщений о якобы новых КАБах, которыми Россия может атаковать Киев . По его словам, речь идет не о тех авиабомбах, которыми оккупанты массово уничтожают прифронтовые территории.

Об этом на своей странице в Telegram в пятницу, 24 октября, написал специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

«Я не понимаю, зачем поднимать панику на ровном месте и запугивать людей! Что все думают, когда слышат слово КАБ? Ужасная бомба весом 500−3000 кг, которую враг повсюду бросает по фронтам сотнями. Но это не КАБ на самом деле, это авиабомба, к которой добавили крылья — модуль УМПК. Просто мы привыкли его так называть», — пояснил эксперт.

По словам Флеша, сейчас россияне действительно продемонстрировали применение нового типа боеприпаса — реактивного планирующего УМПБ-5Р. По его словам, это, по сути, дешевая крылатая ракета с боевой частью весом около 100 кг и сомнительной точностью. Ее дальность полета составляет от 100 до 180 км, что, по словам эксперта, «не позволяет поражать цели глубже, чем прифронтовые области».

«Нас уже атакуют ракетами и реактивными шахедами, теперь появился небольшой аналог крылатой ракеты. Завтра еще что-то сделают. Но что здесь должно вызывать панику? Не будут бомбы весом 500 кг падать на кварталы столицы, как на фронте», — подчеркнул Флеш.

Ранее заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий говорил, что Россия увеличивает производство авиабомб и вводит новые унифицированные модули управления, которые кардинально меняют их применение.

По словам Скибицкого, в сентябре-октябре РФ разрабатывала и уже проводит боевые испытания авиабомб с новыми модулями управления. Эти модули значительно увеличивают боевую дальность боеприпасов — ожидается, что она будет достигать примерно 150−200 км. Во время одного из недавних тестов бомбы преодолевали расстояние до 193 км.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия впервые атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области управляемыми авиационными бомбами.

Днем 24 октября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о «КАБ в акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское».

16 октября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские самолеты совершили авиаудар по Николаеву — с помощью самолета Су-34.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированной КАБ дальностью 150 км.