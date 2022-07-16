В результате удара по Краматорску пострадала студия канала Дом 16 июля, 02:06 Масштабы повреждений устанавливаются (Фото:Скриншот видео UATV Channel/youtube)

В результате ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия Государственного телеканала Дом. Общие масштабы повреждений устанавливаются.

Об этом сообщает UA TV.



Объем повреждений в помещениях предприятия Мультимедийная платформа иновещания Украины, а также список выведенного из строя оборудования устанавливается.

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После обстрела полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

15 июля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате есть погибший. Также под обстрел попал соседний Краматорск.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

14 июля РФ нанесла авиаудары по промзоне Краматорска, часть города осталась без света.

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