В результате удара по Краматорску пострадала студия канала Дом

16 июля, 02:06
Масштабы повреждений устанавливаются (Фото:Скриншот видео UATV Channel/youtube)

Масштабы повреждений устанавливаются (Фото:Скриншот видео UATV Channel/youtube)

В результате ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия Государственного телеканала Дом. Общие масштабы повреждений устанавливаются.

Об этом сообщает UA TV.

Объем повреждений в помещениях предприятия Мультимедийная платформа иновещания Украины, а также список выведенного из строя оборудования устанавливается.

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После обстрела полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

https://www.youtube.com/embed/4_dpf0iSCtA

15 июля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате есть погибший. Также под обстрел попал соседний Краматорск.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

14 июля РФ нанесла авиаудары по промзоне Краматорска, часть города осталась без света.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Краматорск Дом Война в Украине Война России против Украины

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