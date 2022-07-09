В Краматорске задержали местного жителя, который сливал оккупантам данные о ВСУ

9 июля, 11:47
По данным следствия, с мая по июль мужчина в мессенджере размещал сообщения с информацией о перемещении и расположении ВСУ (Фото:Офис Генерального прокурора via Facebook)

По данным следствия, с мая по июль мужчина в мессенджере размещал сообщения с информацией о перемещении и расположении ВСУ (Фото:Офис Генерального прокурора via Facebook)

Правоохранители задержали жителя Краматорска, который передавал оккупантам информацию о перемещении и расположении украинских войск.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ в отдельных районах Донецкой области.

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Отмечено, что эта информация "позволяла идентифицировать украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины".

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02AZKtqDUBm8QteLdLQz963qea8iUYraqHVH6nMZt6iHZALRstQPc1uoBu9gRMoZoSl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Краматорск Офис генерального прокурора Коллаборационизм

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