Войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску — мэр

15 июля, 16:25
Повреждена жилая многоэтажка (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Повреждена жилая многоэтажка (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Днем в пятницу, 15 июля, войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв», — отметил он.

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На месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid021348uSXoZ2Y7H4espNcw6AP3Mr2w9zZdG11zZSB23oGWsq6YvcLrDwq5LNKMJEZZl

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

14 июля РФ нанесла авиаудары по промзоне Краматорска, часть города осталась без света.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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