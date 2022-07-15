Войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску — мэр
Повреждена жилая многоэтажка (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
Днем в пятницу, 15 июля, войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
«Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв», — отметил он.
На месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.
После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.
14 июля РФ нанесла авиаудары по промзоне Краматорска, часть города осталась без света.
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