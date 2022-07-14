Войска РФ нанесли авиаудар по промзоне Краматорска, в некоторых районах города нет света — горсовет 14 июля, 09:20 РФ ударила по Краматорску (Фото:Горсовет Краматорска/Telegram)

Утром в четверг, 14 июля, войска РФ нанесли авиаудары по промзоне Краматорска.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета в Telegram.

«Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Отсутствует электроснабжение в некоторых частях города», — уточнили там.

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О жертвах в результате вражеских обстрелов не сообщается.

7 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Удар пришелся по центральной части города.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.

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