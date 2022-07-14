Войска РФ нанесли авиаудар по промзоне Краматорска, в некоторых районах города нет света — горсовет
РФ ударила по Краматорску (Фото:Горсовет Краматорска/Telegram)
Утром в четверг, 14 июля, войска РФ нанесли авиаудары по промзоне Краматорска.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета в Telegram.
«Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Отсутствует электроснабжение в некоторых частях города», — уточнили там.
О жертвах в результате вражеских обстрелов не сообщается.
7 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Удар пришелся по центральной части города.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.
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