«Голодный оккупант». Россияне обстреляли Славянск и Краматорск, есть жертва

15 июля, 22:31
Последствия обстрела Краматорска (Фото:Александр Гончаренко)

Последствия обстрела Краматорска (Фото:Александр Гончаренко)

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате есть погибший. Также под обстрел попал соседний Краматорск.

Информацию об обстреле Славянска подтвердил городской голова Вадим Лях.

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«Сегодня, 15 июля, Славянск подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. Один человек погиб. Количество раненых уточняется», — отметил он.

Видео дня

Лях призывает жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без крайней необходимости.

https://www.facebook.com/slavrada/videos/1173802243188634/

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что вечером 15 июля по Краматорску был нанесен российский удар.

«Сердце Краматорска. Голодный оккупант терзает Мирное сердце нашего города. Только боль и страдание от соседской zaботы. Вы зашли без стука, украинская земля гостеприимная — вы ляжете в неё без приглашения. Но не в этой яме, эту мы подлатаем», — прокомментировал Гончаренко.

Ракета упала на площадь Мира — центральную площадь города. О пострадавших и жертвах не сообщается.

В эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области за день погибли восемь человек, 13 ранены.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Краматорск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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