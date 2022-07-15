«Голодный оккупант». Россияне обстреляли Славянск и Краматорск, есть жертва 15 июля, 22:31 Последствия обстрела Краматорска (Фото:Александр Гончаренко)

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате есть погибший. Также под обстрел попал соседний Краматорск.

Информацию об обстреле Славянска подтвердил городской голова Вадим Лях.

«Сегодня, 15 июля, Славянск подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. Один человек погиб. Количество раненых уточняется», — отметил он.

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Лях призывает жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без крайней необходимости.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что вечером 15 июля по Краматорску был нанесен российский удар.

«Сердце Краматорска. Голодный оккупант терзает Мирное сердце нашего города. Только боль и страдание от соседской zaботы. Вы зашли без стука, украинская земля гостеприимная — вы ляжете в неё без приглашения. Но не в этой яме, эту мы подлатаем», — прокомментировал Гончаренко.

Ракета упала на площадь Мира — центральную площадь города. О пострадавших и жертвах не сообщается.

В эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области за день погибли восемь человек, 13 ранены.

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