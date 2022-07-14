В Генштабе готовы к наступлению оккупантов на Краматорск и Славянск

14 июля, 16:16
Город Славянск (Фото:hromadske)

Город Славянск (Фото:hromadske)

Оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск Донецкой области. ВСУ готовы дать отпор оккупантам.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

Он уточнил, что в Генштабе не исключают, что оккупанты все же попытаются совершить наступление на Славянск и Краматорск.

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https://www.youtube.com/watch?v=460QRhm3240

«Противник не желает оставаться на занятых позициях. Он будет пытаться захватить Донецкую область. У нас есть несколько вариантов развития ситуации, как будет противник действовать. Отслеживаем его перегруппировку с одного направления на другое его боевых подразделений, танковых подразделений. Смотрим, где он будет пытаться создать ударную группировку. Мы отслеживаем, у нас есть спланированные мероприятия. Не исключаем, что наступление противника будет», — говорит он.

https://www.youtube.com/watch?v=dE0I87mLPRQ

Утром в четверг, 14 июля, войска РФ нанесли авиаудары по промзоне Краматорска.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Краматорск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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