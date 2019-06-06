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Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС

Сегодня, 11:28
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Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС - фото

Вячеслав Аброськин/Facebook

Должность Ценова предполагает присутствие в окопах на каждом блокпосту

Подавшего в отставку начальника полиции Киевской области Дмитрий Ценова перевели в зону Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, Ценов назначен руководителем полицейских сил в зоне ООС.

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«Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту», — уточнил Аброськин.

Он добавил, что на постоянной основе на Донбассе находятся около тысячи полицейских.

«Основная задача — выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка», — резюмировал замглавы Нацполиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс.

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МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребенка. В Раде начали сбор подписей, чтобы отстранить его от должности.

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Теги:   Война на Донбассе ООС Смерть Ребенок Переяслав-Хмельницкий

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