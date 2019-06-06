Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС Сегодня, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин/Facebook Должность Ценова предполагает присутствие в окопах на каждом блокпосту Вячеслав Аброськин/Facebook

Подавшего в отставку начальника полиции Киевской области Дмитрий Ценова перевели в зону Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, Ценов назначен руководителем полицейских сил в зоне ООС.

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«Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту», — уточнил Аброськин.

Он добавил, что на постоянной основе на Донбассе находятся около тысячи полицейских.

«Основная задача — выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка», — резюмировал замглавы Нацполиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребенка. В Раде начали сбор подписей, чтобы отстранить его от должности.