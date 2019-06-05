В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова Вчера, 16:06 Цей матеріал також доступний українською МВД Аваков отказался уйти в отставку после убийства пятилетнего мальчика МВД

Народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова после убийства пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщил парламентарий Остап Еднак.

«Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся», — написал он в своем Facebook.

Политик также опубликовал проект постановления, на котором пока стоит две подписи.

Ранее Аваков заявил, что не собирается сам уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Он отметил, что его отставку может рассмотреть Верховная Рада, если будет принято такое решение.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.