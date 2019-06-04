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Начальник полиции Киевской области подал в отставку

4 июня, 01:38
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Начальник полиции Киевской области подал в отставку - фото

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Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов

В понедельник, 3 июня, начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации МВД.

«Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министр это решение поддержал», — заявил Князев .

Сам Ценов сказал, что несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, и попросил отправить его в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования по потере родителями сыночка. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу председателя Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС», — заявил Ценов.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

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31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Действия патрульных полицейских переквалифицировали по статье «умышленное убийство».

Теги:   Ребенок Переяслав-Хмельницкий Киевская область МВД Украины Полиция

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