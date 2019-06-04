Начальник полиции Киевской области подал в отставку 4 июня, 01:38 Цей матеріал також доступний українською new. bc-rada.gov.ua Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов new. bc-rada.gov.ua

В понедельник, 3 июня, начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации МВД.



«Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министр это решение поддержал», — заявил Князев .

Сам Ценов сказал, что несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, и попросил отправить его в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования по потере родителями сыночка. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу председателя Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС», — заявил Ценов.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Действия патрульных полицейских переквалифицировали по статье «умышленное убийство».

