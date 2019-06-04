Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: обоих подозреваемых полицейских отправили под арест 4 июня, 12:03 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Иван Приходько РБК-Украина

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Как сообщает ВВС Украина, Приходько будет находиться под стражей 60 дней.



Двум задержанным полицейским меру пресечения избирали отдельно.

Прокуроры утверждают, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, осуществил именно лейтенант Иван Приходько.

Другого подозреваемого Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.