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Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: обоих подозреваемых полицейских отправили под арест

4 июня, 12:03
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Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: обоих подозреваемых полицейских отправили под арест - фото

РБК-Украина

Иван Приходько

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Как сообщает ВВС Украина, Приходько будет находиться под стражей 60 дней.

Двум задержанным полицейским меру пресечения избирали отдельно.

Прокуроры утверждают, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, осуществил именно лейтенант Иван Приходько.

Другого подозреваемого Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Теги:   Переяслав-Хмельницкий

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