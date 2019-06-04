Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский отрицает свою вину 4 июня, 11:11 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Прокуратура просила ареста для полицейских РБК-Украина

Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский Иван Приходько отрицает свою вину.

Об этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, пишут Українськi новини.

По его словам, он не стрелял в направлении ребенка.

«Я сам отец двух детей, я понимаю это горе… Прошу разобраться в данной ситуации… Я не стрелял в том направлении», — сказал подсудимый.

Приходько также просил не заключать его под стражу.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.