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Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский отрицает свою вину

4 июня, 11:11
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Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский отрицает свою вину - фото

РБК-Украина

Прокуратура просила ареста для полицейских

Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский Иван Приходько отрицает свою вину.

Об этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, пишут Українськi новини.

По его словам, он не стрелял в направлении ребенка.

«Я сам отец двух детей, я понимаю это горе… Прошу разобраться в данной ситуации… Я не стрелял в том направлении», — сказал подсудимый.

Приходько также просил не заключать его под стражу.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

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31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

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Теги:   Киевская область Переяслав-Хмельницкий Полицейский Ребенок Смерть

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