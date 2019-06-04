Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский отрицает свою вину
Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский Иван Приходько отрицает свою вину.
Об этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, пишут Українськi новини.
По его словам, он не стрелял в направлении ребенка.
«Я сам отец двух детей, я понимаю это горе… Прошу разобраться в данной ситуации… Я не стрелял в том направлении», — сказал подсудимый.
Приходько также просил не заключать его под стражу.
Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.
31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.
Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.
После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.
МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.