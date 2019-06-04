Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком мальчика показала последнее фото сына 4 июня, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Татьяна Тлявова/Facebook Мама мальчика поблагодарила всех за помощь и веру Татьяна Тлявова/Facebook

Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика Кирилла Татьяна Тлявова опубликовала последнее фото сына.

«Последнее фото нашего роднульки», — написала она на своей странице в Facebook.

После смерти сына она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за веру поддержку и помощь.

«Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никакие средства, они уже ничем не помогут», — написала Тлявова.

Она воспитывает еще одного сына.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Одного из подозреваемых полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.



Им может грозить пожизненное заключение.