Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком мальчика показала последнее фото сына
Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика Кирилла Татьяна Тлявова опубликовала последнее фото сына.
«Последнее фото нашего роднульки», — написала она на своей странице в Facebook.
После смерти сына она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за веру поддержку и помощь.
«Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никакие средства, они уже ничем не помогут», — написала Тлявова.
Она воспитывает еще одного сына.
Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.
31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.
Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.
После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.
МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.
Одного из подозреваемых полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.
Им может грозить пожизненное заключение.