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Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком мальчика показала последнее фото сына

4 июня, 11:56
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Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком мальчика показала последнее фото сына - фото

Татьяна Тлявова/Facebook

Мама мальчика поблагодарила всех за помощь и веру

Мать погибшего в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика Кирилла Татьяна Тлявова опубликовала последнее фото сына.

«Последнее фото нашего роднульки», — написала она на своей странице в Facebook.

После смерти сына она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за веру поддержку и помощь.

«Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никакие средства, они уже ничем не помогут», — написала Тлявова.

Она воспитывает еще одного сына.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

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В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Одного из подозреваемых полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.

Им может грозить пожизненное заключение.

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Теги:   Полицейские Переяслав-Хмельницкий Ребенок Смерть

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