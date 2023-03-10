У Украины достаточно ресурсов для обороны Бахмута — Подоляк 10 марта, 23:57 Украинские военнослужащие возле Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

У Украины и Вооруженных сил достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Figaro.

«Сегодня у нас еще достаточно ресурсов, чтобы удержаться там. Мы также можем проводить небольшие контрнаступления в окрестностях. Но тактические изменения должны произойти», — заявил он.

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По словам Подоляка, решение украинских командиров остаться в Бахмуте основано на имеющихся ресурсах, их доставке, рисках для военных и стратегической важности удерживаемой цели.

«На представление о реальности Бахмута влияет и отношение к нему СМИ: по данным российских СМИ, город уже взят», — добавил он.

10 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление.

По данным Генштаба по состоянию на утро пятницы, 10 марта, российские оккупанты пытаются оцепить Бахмут. Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины не разрешили россиянам взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение, но ситуация очень сложная.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.