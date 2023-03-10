«Наши воины делают все возможное». Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление — Маляр 10 марта, 17:11 Украинские военные в Бахмуте (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу, 10 марта.

«Если коротко подытожить обнародованные сводки, то: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск», — говорится в сообщении Маляр в Telegram.

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По ее словам, ВСУ делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

По данным Генштаба по состоянию на утро пятницы, 10 марта, российские оккупанты пытаются оцепить Бахмут. Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины не разрешили россиянам взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение, но ситуация очень сложная.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV говорил, что, обороняя Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи:

не дать противнику системно прорвать украинскую оборону,

наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.